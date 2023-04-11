На Харківщині чоловік випадково підпалив себе – інформація ДСНС

На 79-річному жителі Харківської області спалахнув одяг, чоловік отримав важкі опіки, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причина того, що сталося, – необережне поводження з вогнем.

“На 79-річному чоловікові зайнявся одяг. Він отримав значні опіки та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія сталась у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники також зазначили, що через необережність у поводженні з вогнем та навмисне випалювання сухостою в Харківській області минулої доби сталося 17 пожеж в екосистемах, вигоріло понад 25 га.

Пожеж, викликаних обстрілами, за добу не зафіксували.