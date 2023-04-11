На Харківщині чоловік випадково підпалив себе – інформація ДСНС
На 79-річному жителі Харківської області спалахнув одяг, чоловік отримав важкі опіки, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Причина того, що сталося, – необережне поводження з вогнем.
“На 79-річному чоловікові зайнявся одяг. Він отримав значні опіки та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія сталась у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники також зазначили, що через необережність у поводженні з вогнем та навмисне випалювання сухостою в Харківській області минулої доби сталося 17 пожеж в екосистемах, вигоріло понад 25 га.
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Пожеж, викликаних обстрілами, за добу не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 79-річному жителі Харківської області спалахнув одяг, чоловік отримав важкі опіки, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".