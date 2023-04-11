Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)
Около 2:00 11 апреля в полицию обратилась мать 17-летнего парня. Она рассказала, что еще днем сын ушел к другу и не вернулся, а его телефон отключен.
Товарищ подростка сообщил, что тот ушел от него еще вечером, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Парня сотрудники Чугуевского районного управления нашли в течение часа. Все это время подросток бродил по улицам города в состоянии алкогольного опьянения и искал свой потерянный телефон.
С подростком провели профилактическую беседу об ответственности за нарушение законодательства и опасности употребления алкоголя. Учитывая то, что парню уже исполнилось 16 лет, его привлекли к админответственности по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Читайте также: На вокзале в городе на Харьковщине полиция искала пьяных подростков (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 21:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 2:00 11 апреля в полицию обратилась мать 17-летнего парня. Она рассказала, что еще днем сын ушел к другу и не вернулся, а его телефон отключен.".