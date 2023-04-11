Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)

Около 2:00 11 апреля в полицию обратилась мать 17-летнего парня. Она рассказала, что еще днем сын ушел к другу и не вернулся, а его телефон отключен.

Товарищ подростка сообщил, что тот ушел от него еще вечером, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Парня сотрудники Чугуевского районного управления нашли в течение часа. Все это время подросток бродил по улицам города в состоянии алкогольного опьянения и искал свой потерянный телефон.

С подростком провели профилактическую беседу об ответственности за нарушение законодательства и опасности употребления алкоголя. Учитывая то, что парню уже исполнилось 16 лет, его привлекли к админответственности по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области