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Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)

Общество 21:40   11.04.2023
Елена Нагорная
Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Около 2:00 11 апреля в полицию обратилась мать 17-летнего парня. Она рассказала, что еще днем сын ушел к другу и не вернулся, а его телефон отключен.

Товарищ подростка сообщил, что тот ушел от него еще вечером, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Парня сотрудники Чугуевского районного управления нашли в течение часа. Все это время подросток бродил по улицам города в состоянии алкогольного опьянения и искал свой потерянный телефон.

С подростком провели профилактическую беседу об ответственности за нарушение законодательства и опасности употребления алкоголя. Учитывая то, что парню уже исполнилось 16 лет, его привлекли к админответственности по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 21:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 2:00 11 апреля в полицию обратилась мать 17-летнего парня. Она рассказала, что еще днем сын ушел к другу и не вернулся, а его телефон отключен.".