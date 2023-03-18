На вокзале в городе на Харьковщине полиция искала пьяных подростков (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В городе Люботин Харьковской области на железнодорожном вокзале 16 марта полицейские обнаружили несовершеннолетнюю, которая распивала алкогольные напитки.
На вокзале правоохранители проводили рейд по предупреждению подростковой безнадзорности и недопущению случаев употребления несовершеннолетними алкоголя и табака, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В отношении девочки, которая употребляла спиртное, составили админпротокол по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
Работники полиции также провели беседы с подростками на тему соблюдения порядка.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин Харьковской области на железнодорожном вокзале 16 марта полицейские обнаружили несовершеннолетнюю, которая распивала алкогольные напитки.".