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На вокзале в городе на Харьковщине полиция искала пьяных подростков (фото)

Происшествия 16:58   18.03.2023
Елена Нагорная
На вокзале в городе на Харьковщине полиция искала пьяных подростков (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В городе Люботин Харьковской области на железнодорожном вокзале 16 марта полицейские обнаружили несовершеннолетнюю, которая распивала алкогольные напитки.

На вокзале правоохранители проводили рейд по предупреждению подростковой безнадзорности и недопущению случаев употребления несовершеннолетними алкоголя и табака, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отношении девочки, которая употребляла спиртное, составили админпротокол по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Работники полиции также провели беседы с подростками на тему соблюдения порядка.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин Харьковской области на железнодорожном вокзале 16 марта полицейские обнаружили несовершеннолетнюю, которая распивала алкогольные напитки.".