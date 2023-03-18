На вокзалі в місті на Харківщині поліція шукала п’яних підлітків (фото)

У місті Люботин Харківської області на залізничному вокзалі 16 березня поліцейські виявили неповнолітню, яка розпивала алкогольні напої.

На вокзалі правоохоронці проводили рейд щодо попередження підліткової бездоглядності та недопущення випадків вживання неповнолітніми алкоголю та тютюну, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відносно дівчинки, яка вживала спиртне, склали адмінпротокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Працівники поліції також провели бесіди із підлітками на тему дотримання порядку.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області