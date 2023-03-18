Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині
Протягом доби працівники поліції зупинили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Також оперативники встановили 45-річного чоловіка, який під час окупації Ізюмського району викрав автомобіль Skoda Octavia. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ, повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його даними, протягом доби поліцейські регіону відреагували на 1128 звернень громадян про правопорушення, перевірили на блокпостах разом із військовими 3600 машин, а також доправили до підрозділів для перевірки 17 ймовірних диверсантів та пропагандистів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 07:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби працівники поліції зупинили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.".