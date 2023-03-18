Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині

Протягом доби працівники поліції зупинили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також оперативники встановили 45-річного чоловіка, який під час окупації Ізюмського району викрав автомобіль Skoda Octavia. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ, повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби поліцейські регіону відреагували на 1128 звернень громадян про правопорушення, перевірили на блокпостах разом із військовими 3600 машин, а також доправили до підрозділів для перевірки 17 ймовірних диверсантів та пропагандистів.