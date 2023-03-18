Live
  • Субота 18.03.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині

Події 07:47   18.03.2023
Олена Нагорна
Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині

Протягом доби працівники поліції зупинили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також оперативники встановили 45-річного чоловіка, який під час окупації Ізюмського району викрав автомобіль Skoda Octavia. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ, повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби поліцейські регіону відреагували на 1128 звернень громадян про правопорушення, перевірили на блокпостах разом із військовими 3600 машин, а також доправили до підрозділів для перевірки 17 ймовірних диверсантів та пропагандистів.

Читайте також:  Райони 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

07:47
Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині
07:33
Райони 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
21:55
Сотні акваріумних риб евакуювали харківські волонтери з Донеччини (відео)
21:17
Ще 4 авто для порятунку жителів Харківщини надіслали українці з Люксембургу
20:44
Як тероборонівці Харкова шукали російську ДРГ біля парку Горького (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 07:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби працівники поліції зупинили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.".