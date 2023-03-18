Угонщика авто и шестерых пьяных водителей разоблачили за сутки на Харьковщине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В течение суток работники полиции остановили шестерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Также оперативники установили 45-летнего мужчину, который во время оккупации Изюмского района украл автомобиль Skoda Octavia. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УКУ, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, в течение суток полицейские региона отреагировали на 1128 обращений граждан о правонарушениях, проверили на блокпостах совместно с военными 3600 машин, а также доставили в подразделения для проверки 17 вероятных диверсантов и пропагандистов.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 07:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток работники полиции остановили шестерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.".