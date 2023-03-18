Угонщика авто и шестерых пьяных водителей разоблачили за сутки на Харьковщине

В течение суток работники полиции остановили шестерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также оперативники установили 45-летнего мужчину, который во время оккупации Изюмского района украл автомобиль Skoda Octavia. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УКУ, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, в течение суток полицейские региона отреагировали на 1128 обращений граждан о правонарушениях, проверили на блокпостах совместно с военными 3600 машин, а также доставили в подразделения для проверки 17 вероятных диверсантов и пропагандистов.