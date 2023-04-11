П’яний підліток пів ночі тинявся вулицями міста на Харківщині (фото)
Близько 2:00 11 квітня до правоохоронців звернулась мати 17-річного хлопця. Вона розповіла, що ще вдень син пішов до друга й не повернувся, а його телефон вимкнений.
Товариш підлітка повідомив, що той пішов від нього ще ввечері, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Хлопця працівники Чугуївського районного управління знайшли упродовж години. Весь цей час підліток тинявся вулицями міста у стані алкогольного сп’яніння і шукав свій загублений телефон.
З підлітком провели профілактичну бесіду про відповідальність за порушення законодавства та небезпеку вживання алкоголю. Зважаючи на те, що хлопцеві вже виповнилося 16 років, його притягнули до адмінвідповідальності за ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 21:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 2:00 11 квітня до правоохоронців звернулась мати 17-річного хлопця. Вона розповіла, що ще вдень син пішов до друга й не повернувся, а його телефон вимкнений.".