На Купянско-Лиманском направлении уничтожена новейшая станция наблюдения врага
За сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники ликвидировали и ранили 123 оккупанта, а также уничтожили значительное количество вражеской техники.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Это направление второе по активности врага. Там действуют регулярные войска российской армии. Оно является лидером по обстрелам. За эти сутки было 384 обстрела из различных типов артиллерии, 12 боестолкновений произошло. 35 оккупантов были уничтожены и 88 получили ранения. Уничтожены два танка, БМП, самоходная установка «Мста», гаубица Д-30, три миномета и новейшая станция наблюдения «Муром-М», — рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники ликвидировали и ранили 123 оккупанта, а также уничтожили значительное количество вражеской техники.".