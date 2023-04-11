Live
  • Вівторок 11.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищена новітня станція спостереження РФ

Суспільство 19:00   11.04.2023
Олена Нагорна
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищена новітня станція спостереження РФ

За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники ліквідували та поранили 123 окупанти, а також знищили значну кількість ворожої техніки.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Цей напрямок другий за активністю ворога. Там діють регулярні війська російської армії. Він є лідером по обстрілах. За цю добу було 384 обстріли з різних типів артилерії, 12 боєзіткнень відбулося. 35 окупантів було знищено і 88 зазнали поранень. Знищено два танки, БМП, самохідну установку «Мста», гаубицю Д-30, три міномети та новітню станцію спостереження “Муром-М”, – розповів Череватий.

Читайте також: “Живемо, як у війні”: як виглядає Куп’янськ, який обстрілюють щодня (відео)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:40
П’яний підліток пів ночі тинявся вулицями міста на Харківщині (фото)
20:45
Працівники німецької компанії два дні безкоштовно прибиратимуть центр Харкова
20:13
Харківська “Хартія” ввійшла у склад “Гвардії наступу” як бригада Нацгвардії
19:42
У місті на Харківщині рятували комунальника, якого засипало землею (фото)
19:25
Синєгубов озвучив концепцію відновлення Ізюма на Харківщині (відео)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищена новітня станція спостереження РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники ліквідували та поранили 123 окупанти, а також знищили значну кількість ворожої техніки.".