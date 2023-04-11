На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищена новітня станція спостереження РФ
За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники ліквідували та поранили 123 окупанти, а також знищили значну кількість ворожої техніки.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
“Цей напрямок другий за активністю ворога. Там діють регулярні війська російської армії. Він є лідером по обстрілах. За цю добу було 384 обстріли з різних типів артилерії, 12 боєзіткнень відбулося. 35 окупантів було знищено і 88 зазнали поранень. Знищено два танки, БМП, самохідну установку «Мста», гаубицю Д-30, три міномети та новітню станцію спостереження “Муром-М”, – розповів Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники ліквідували та поранили 123 окупанти, а також знищили значну кількість ворожої техніки.".