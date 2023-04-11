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Терехов рассказал как в Харькове готовятся к следующей зиме

Общество 12:22   11.04.2023
Виктория Яковенко
Терехов рассказал как в Харькове готовятся к следующей зиме

В Харькове коммунальщики уже начали подготовку к новому отопительному сезону.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Очень многое нужно сделать. Наш враг буквально попадал во всю критическую инфраструктуру. Я имею в виду трансформаторные подстанции, водопроводы, тепловые сети. Делаем все, чтобы следующий отопительный сезон был лучше, чем этот», — рассказал Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики уже начали подготовку к новому отопительному сезону.".