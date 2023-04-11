Терехов рассказал как в Харькове готовятся к следующей зиме
В Харькове коммунальщики уже начали подготовку к новому отопительному сезону.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Очень многое нужно сделать. Наш враг буквально попадал во всю критическую инфраструктуру. Я имею в виду трансформаторные подстанции, водопроводы, тепловые сети. Делаем все, чтобы следующий отопительный сезон был лучше, чем этот», — рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики уже начали подготовку к новому отопительному сезону.".