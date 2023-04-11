Терехов розповів як у Харкові готуються до наступної зими

У Харкові комунальники вже почали підготовку до нового опалювального сезону.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Дуже багато потрібно зробити. Наш ворог буквально влучав в усю критичну інфраструктуру. Я маю на увазі трансформаторні підстанції, водогони, теплові мережі. Робимо все, щоб наступний опалювальний сезон був кращим, ніж цей», – розповів Терехов.

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