Терехов розповів як у Харкові готуються до наступної зими
У Харкові комунальники вже почали підготовку до нового опалювального сезону.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Дуже багато потрібно зробити. Наш ворог буквально влучав в усю критичну інфраструктуру. Я маю на увазі трансформаторні підстанції, водогони, теплові мережі. Робимо все, щоб наступний опалювальний сезон був кращим, ніж цей», – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 12:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники вже почали підготовку до нового опалювального сезону.".