Более 500 тыс га сельхозземель — заминированы или потенциально опасные — ХОВА

В Харьковской области – 1 930 000 га сельскохозяйственных угодий. Из них более 570 тысяч га – заминированы или нуждаются в обследовании.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов.

Такие опасные угодья в Харьковской области находятся на деоккупированных территориях или в прифронтовых населенных пунктах, уточнили в ХОВА.