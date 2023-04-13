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Более 500 тыс га сельхозземель — заминированы или потенциально опасные — ХОВА

Репортаж 16:02   13.04.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Более 500 тыс га сельхозземель — заминированы или потенциально опасные — ХОВА

В Харьковской области – 1 930 000 га сельскохозяйственных угодий. Из них более 570 тысяч га – заминированы или нуждаются в обследовании.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов.

Такие опасные угодья в Харьковской области находятся на деоккупированных территориях или в прифронтовых населенных пунктах, уточнили в ХОВА.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области – 1 930 000 га сельскохозяйственных угодий. Из них более 570 тысяч га – заминированы или нуждаются в обследовании.".