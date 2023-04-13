Более 500 тыс га сельхозземель — заминированы или потенциально опасные — ХОВА
В Харьковской области – 1 930 000 га сельскохозяйственных угодий. Из них более 570 тысяч га – заминированы или нуждаются в обследовании.
Об этом сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов.
Такие опасные угодья в Харьковской области находятся на деоккупированных территориях или в прифронтовых населенных пунктах, уточнили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области – 1 930 000 га сельскохозяйственных угодий. Из них более 570 тысяч га – заминированы или нуждаются в обследовании.".