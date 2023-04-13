Еще один тракторист подорвался на взрывчатке в селе на Харьковщине — ГСЧС
latifundist.com
13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
В результате детонации взрывчатки трактор получил повреждения, а мужчина — ранения. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели в очередной раз призывают не перемещаться неизвестными или непроверенными грунтовыми дорогами, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией, а также не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 10:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.".