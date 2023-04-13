Еще один тракторист подорвался на взрывчатке в селе на Харьковщине — ГСЧС

13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

В результате детонации взрывчатки трактор получил повреждения, а мужчина — ранения. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели в очередной раз призывают не перемещаться неизвестными или непроверенными грунтовыми дорогами, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией, а также не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы.

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