Ще один тракторист підірвався на вибухівці в селі на Харківщині – ДСНС

13 квітня у селі Лук’янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження, а чоловік – поранення. Його ушпиталили в обласну клінічну лікарню, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають не переміщатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої або які перебували під ворожою окупацією, а також не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.