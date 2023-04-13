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Ще один тракторист підірвався на вибухівці в селі на Харківщині – ДСНС

Події 10:25   13.04.2023
Елена Нагорная
Ще один тракторист підірвався на вибухівці в селі на Харківщині – ДСНС

13 квітня у селі Лук’янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження, а чоловік – поранення. Його ушпиталили в обласну клінічну лікарню, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають не переміщатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої або які перебували під ворожою окупацією, а також не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 10:25;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня у селі Лук’янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.".