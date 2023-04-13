Понад 500 тис га сільгоспземель – заміновані чи потенційно небезпечні – ХОВА

Загалом у Харківській області – 1 930 000 га сільськогосподарських угідь. З них понад 570 тисяч га – заміновані чи потребують обстеження.

Про це повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Такі небезпечні угіддя на Харківщині знаходяться на деокупованих територіях або у прифронтових населених пунктах, уточнили у ХОВА.