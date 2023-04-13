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Понад 500 тис га сільгоспземель – заміновані чи потенційно небезпечні – ХОВА

Репортаж 16:02   13.04.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Понад 500 тис га сільгоспземель – заміновані чи потенційно небезпечні – ХОВА

Загалом у Харківській області – 1 930 000 га сільськогосподарських угідь. З них понад 570 тисяч га – заміновані чи потребують обстеження.

Про це повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Такі небезпечні угіддя на Харківщині знаходяться на деокупованих територіях або у прифронтових населених пунктах, уточнили у ХОВА.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом у Харківській області – 1 930 000 га сільськогосподарських угідь. З них понад 570 тисяч га – заміновані чи потребують обстеження.".