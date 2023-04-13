Харьковчанин зарезал собутыльника у подъезда: прокуратура обжалует приговор
Киевский райсуд Харькова огласил приговор горожанину, который 2 мая прошлого года убил своего знакомого возле подъезда на улице Метростроителей. По ч. 1 ст. 115 УК Украины он получил 10 лет лишения свободы.
«Установлено, что в тот день несколько мужчин находились на улице Метростроителей возле одного из домов и вместе выпивали. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Только кулаками дело не обошлось — один из мужчин достал нож и нанес им два удара в грудную клетку своего оппонента. Пострадавший упал у дверей подъезда и от полученных травм скончался на месте», — напомнили в Харьковской облпрокуратуре.
Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал. Прокуроры не согласны с указанным приговором и сейчас готовят апелляционную жалобу, чтобы добиться более жесткого наказания.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 11:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова огласил приговор горожанину, который 2 мая прошлого года убил своего знакомого возле подъезда на улице Метростроителей. По ч. 1 ст. 115 УК Украины он получил 10 лет лишения свободы.".