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Харьковчанин зарезал собутыльника у подъезда: прокуратура обжалует приговор

Происшествия 11:01   13.04.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин зарезал собутыльника у подъезда: прокуратура обжалует приговор Фото: Харьковская облпрокуратура

Киевский райсуд Харькова огласил приговор горожанину, который 2 мая прошлого года убил своего знакомого возле подъезда на улице Метростроителей. По ч. 1 ст. 115 УК Украины он получил 10 лет лишения свободы.

«Установлено, что в тот день несколько мужчин находились на улице Метростроителей возле одного из домов и вместе выпивали. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Только кулаками дело не обошлось — один из мужчин достал нож и нанес им два удара в грудную клетку своего оппонента. Пострадавший упал у дверей подъезда и от полученных травм скончался на месте», — напомнили в Харьковской облпрокуратуре.

Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал. Прокуроры не согласны с указанным приговором и сейчас готовят апелляционную жалобу, чтобы добиться более жесткого наказания.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова огласил приговор горожанину, который 2 мая прошлого года убил своего знакомого возле подъезда на улице Метростроителей. По ч. 1 ст. 115 УК Украины он получил 10 лет лишения свободы.".