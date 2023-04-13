Харків’янин зарізав товариша по чарці на вулиці: прокуратура оскаржує вирок

Київський райсуд Харкова оголосив вирок містянину, який 2 травня минулого року вбив свого знайомого біля під’їзду на вулиці Метробудівників. За ч. 1 ст. 115 КК України він отримав 10 років позбавлення волі.

“Встановлено, що в той день декілька чоловіків перебували на вулиці Метробудівників біля одного з будинків та разом випивали. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Лише кулаками справа не обійшлась — один з чоловіків дістав ніж і завдав ним два удари в грудну клітину свого опонента. Потерпілий впав біля дверей під’їзду і від отриманих травм помер на місці”, – нагадали в Харківській облпрокуратурі.

Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Прокурори не згодні із вказаним вироком і зараз готують апеляційну скаргу, щоб добитися жорсткішого покарання.