Харків’янин зарізав товариша по чарці на вулиці: прокуратура оскаржує вирок
Київський райсуд Харкова оголосив вирок містянину, який 2 травня минулого року вбив свого знайомого біля під’їзду на вулиці Метробудівників. За ч. 1 ст. 115 КК України він отримав 10 років позбавлення волі.
“Встановлено, що в той день декілька чоловіків перебували на вулиці Метробудівників біля одного з будинків та разом випивали. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Лише кулаками справа не обійшлась — один з чоловіків дістав ніж і завдав ним два удари в грудну клітину свого опонента. Потерпілий впав біля дверей під’їзду і від отриманих травм помер на місці”, – нагадали в Харківській облпрокуратурі.
Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Прокурори не згодні із вказаним вироком і зараз готують апеляційну скаргу, щоб добитися жорсткішого покарання.
Читайте також: На Харківщині чоловік вбив дружину: тіло знайшла свекруха
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’янин зарізав товариша по чарці на вулиці: прокуратура оскаржує вирок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 11:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова оголосив вирок містянину, який 2 травня минулого року вбив свого знайомого біля під’їзду на вулиці Метробудівників. За ч. 1 ст. 115 КК України він отримав 10 років позбавлення волі.".