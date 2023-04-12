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На Харківщині чоловік вбив дружину: тіло знайшла свекруха

Події 16:02   12.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік вбив дружину: тіло знайшла свекруха Фото: ГУНП в Харківській області

У місті Красноград на Харківщині 44-річний чоловік забив до смерті власну дружину.

Напередодні трагедії подружжя розпивало спиртні напої та згодом між ними виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний побив жінку. Від отриманих травм 52-річна постраждала померла, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про злочин в поліцію повідомила мати зловмисника. Жінка навідалась до сина та побачила невістку вбитою.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград на Харківщині 44-річний чоловік забив до смерті власну дружину.".