В Харьковской области мужчина убил жену: тело нашла свекровь
Фото: ГУНП в Харьковской области
В городе Красноград в Харьковской области 44-летний мужчина забил до смерти собственную жену.
Накануне трагедии супруги распивали спиртные напитки и впоследствии между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый избил женщину. От полученных травм 52-летняя пострадавшая умерла, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
О преступлении в полицию сообщила мать злоумышленника. Женщина наведалась к сыну и увидела невестку убитой.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград в Харьковской области 44-летний мужчина забил до смерти собственную жену.".