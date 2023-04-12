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В Харьковской области мужчина убил жену: тело нашла свекровь

Происшествия 16:02   12.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области мужчина убил жену: тело нашла свекровь Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Красноград в Харьковской области 44-летний мужчина забил до смерти собственную жену.

Накануне трагедии супруги распивали спиртные напитки и впоследствии между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый избил женщину. От полученных травм 52-летняя пострадавшая умерла, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О преступлении в полицию сообщила мать злоумышленника. Женщина наведалась к сыну и увидела невестку убитой.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград в Харьковской области 44-летний мужчина забил до смерти собственную жену.".