В метро полиция поймала пассажира с солями, а на дорогах — 5 пьяных водителей

За минувшие сутки работники полиции на одной из станций харьковского метро во время проверки обнаружили у 33-летнего горожанина наркотическое вещество — соли.

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся первоочередные следственные действия, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Еще два факта незаконного оборота наркотиков правоохранители разоблачили во время отработки территории Харькова и области.

Тимошко рассказал, что сотрудники полиции совместно с военными проверили на блокпостах 1563 транспортных средства, доставили в подразделения 73 вероятных диверсанта и пропагандиста, а также составили 15 админпротоколов за нарушение ПДД: 5 — за управление в состоянии опьянения, 3 — за вождение без документов, 7 — за превышение скорости.