Пьяный водитель в Харькове предлагал копам «решить вопрос» за 10 тысяч гривен

Водителя Renault работники патрульной полиции остановили днем 12 апреля в Харькове в переулке Пятигорском. Мужчина нарушил правила дорожного движения.

В ходе общения с водителем правоохранители заметили, что тот пьян. Прибор Drager это подтвердил и показал 2,74 промилле алкоголя в крови мужчины, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель попытался «решить вопрос» на месте за взятку в 10 тысяч гривен.

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали в полиции.

На мужчину составили админпротокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Всего за дневную смену патрульные обнаружили 15 нетрезвых водителей.