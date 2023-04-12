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Пьяный водитель в Харькове предлагал копам «решить вопрос» за 10 тысяч гривен

Общество 21:50   12.04.2023
Елена Нагорная
Пьяный водитель в Харькове предлагал копам «решить вопрос» за 10 тысяч гривен Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Водителя Renault работники патрульной полиции остановили днем 12 апреля в Харькове в переулке Пятигорском. Мужчина нарушил правила дорожного движения.

В ходе общения с водителем правоохранители заметили, что тот пьян. Прибор Drager это подтвердил и показал 2,74 промилле алкоголя в крови мужчины, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель попытался «решить вопрос» на месте за взятку в 10 тысяч гривен.

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали в полиции.

На мужчину составили админпротокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Всего за дневную смену патрульные обнаружили 15 нетрезвых водителей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 21:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя Renault работники патрульной полиции остановили днем 12 апреля в Харькове в переулке Пятигорском. Мужчина нарушил правила дорожного движения.".