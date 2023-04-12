Пьяный водитель в Харькове предлагал копам «решить вопрос» за 10 тысяч гривен
Водителя Renault работники патрульной полиции остановили днем 12 апреля в Харькове в переулке Пятигорском. Мужчина нарушил правила дорожного движения.
В ходе общения с водителем правоохранители заметили, что тот пьян. Прибор Drager это подтвердил и показал 2,74 промилле алкоголя в крови мужчины, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель попытался «решить вопрос» на месте за взятку в 10 тысяч гривен.
«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали в полиции.
На мужчину составили админпротокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Всего за дневную смену патрульные обнаружили 15 нетрезвых водителей.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя Renault работники патрульной полиции остановили днем 12 апреля в Харькове в переулке Пятигорском. Мужчина нарушил правила дорожного движения.".