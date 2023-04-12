П’яний водій у Харкові пропонував копам “вирішити питання” за 10 тисяч гривень
Водія Renault працівники патрульної поліції зупинили вдень 12 квітня в Харкові у провулку П’ятигорському. Чоловік порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили, що той напідпитку. Прилад Drager це підтвердив та показав 2,74 проміле алкоголю у крові чоловіка, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водій спробував “вирішити питання” на місці за хабар у 10 тисяч гривень.
“Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли у поліції.
На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП. Загалом за денну зміну патрульні виявили 15 нетверезих водіїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія Renault працівники патрульної поліції зупинили вдень 12 квітня в Харкові у провулку П’ятигорському. Чоловік порушив правила дорожнього руху.".