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П’яний водій у Харкові пропонував копам “вирішити питання” за 10 тисяч гривень

Суспільство 21:50   12.04.2023
Олена Нагорна
П’яний водій у Харкові пропонував копам “вирішити питання” за 10 тисяч гривень

Водія Renault працівники патрульної поліції зупинили вдень 12 квітня в Харкові у провулку П’ятигорському. Чоловік порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили, що той напідпитку. Прилад Drager це підтвердив та показав 2,74 проміле алкоголю у крові чоловіка, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Водій спробував “вирішити питання” на місці за хабар у 10 тисяч гривень.

“Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли у поліції.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП. Загалом за денну зміну патрульні виявили 15 нетверезих водіїв.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія Renault працівники патрульної поліції зупинили вдень 12 квітня в Харкові у провулку П’ятигорському. Чоловік порушив правила дорожнього руху.".