ДТП на проспекті Героїв Харкова: одна жінка загинула, дві постраждали (фото)
Смертельна аварія сталася вдень 12 квітня на проспекті Героїв Харкова у Харкові. Одна жінка загинула та ще дві були травмовані.
Попередньо встановлено, що близько 15:30 водійка Chery Jaggi при виїзді з другорядної дороги на головну не надала перевагу у русі Ford Ranger, який їхав головною дорогою, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
48-річна водійка Chery померла у кареті швидкої допомоги. 37-річна пасажирка Chery та 40-річна пасажирка Ford отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася вдень 12 квітня на проспекті Героїв Харкова у Харкові. Одна жінка загинула та ще дві були травмовані.".