ДТП на проспекті Героїв Харкова: одна жінка загинула, дві постраждали (фото)

Смертельна аварія сталася вдень 12 квітня на проспекті Героїв Харкова у Харкові. Одна жінка загинула та ще дві були травмовані.

Попередньо встановлено, що близько 15:30 водійка Chery Jaggi при виїзді з другорядної дороги на головну не надала перевагу у русі Ford Ranger, який їхав головною дорогою, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

48-річна водійка Chery померла у кареті швидкої допомоги. 37-річна пасажирка Chery та 40-річна пасажирка Ford отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області