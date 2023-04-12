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ДТП на проспекті Героїв Харкова: одна жінка загинула, дві постраждали (фото)

Події 19:56   12.04.2023
Олена Нагорна
ДТП на проспекті Героїв Харкова: одна жінка загинула, дві постраждали (фото)

Смертельна аварія сталася вдень 12 квітня на проспекті Героїв Харкова у Харкові. Одна жінка загинула та ще дві були травмовані.

Попередньо встановлено, що близько 15:30 водійка Chery Jaggi при виїзді з другорядної дороги на головну не надала перевагу у русі Ford Ranger, який їхав головною дорогою, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

48-річна водійка Chery померла у кареті швидкої допомоги. 37-річна пасажирка Chery та 40-річна пасажирка Ford отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 19:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася вдень 12 квітня на проспекті Героїв Харкова у Харкові. Одна жінка загинула та ще дві були травмовані.".