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На смерть збив пішохода та втік: у Харкові поліція шукає водія-злочинця

Суспільство 16:15   09.04.2023
Вікторія Яковенко
На смерть збив пішохода та втік: у Харкові поліція шукає водія-злочинця Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців сталася смертельна аварія.

Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водія, який збив чоловіка, поліціянти шукають.

У поліції просять свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди звертатися за телефоном:  066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області до слідчого Лагутіна Єгора.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 16:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців сталася смертельна аварія.".