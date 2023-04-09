На смерть збив пішохода та втік: у Харкові поліція шукає водія-злочинця
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців сталася смертельна аварія.
Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці, додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водія, який збив чоловіка, поліціянти шукають.
У поліції просять свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди звертатися за телефоном: 066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області до слідчого Лагутіна Єгора.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців сталася смертельна аварія.".