На смерть збив пішохода та втік: у Харкові поліція шукає водія-злочинця

У Харкові 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців сталася смертельна аварія.

Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водія, який збив чоловіка, поліціянти шукають.

У поліції просять свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди звертатися за телефоном: 066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області до слідчого Лагутіна Єгора.