Насмерть сбил пешехода и скрылся: в Харькове полиция ищет водителя-преступника
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 8 апреля около 20:55 на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев произошла смертельная авария.
Водитель автомобиля, двигавшийся в направлении проспекта Льва Ландау, наехал на 31-летнего мужчину и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
От полученных травм пешеход погиб на месте, добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство. Водителя, сбившего мужчину, полицейские ищут.
Правоохранители просят свидетелей и очевидцев ДТП обращаться по телефону: 066 161 87 83 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области к следователю Лагутину Егору.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 апреля около 20:55 на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев произошла смертельная авария.".