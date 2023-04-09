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Насмерть сбил пешехода и скрылся: в Харькове полиция ищет водителя-преступника

Общество 16:15   09.04.2023
Виктория Яковенко
Насмерть сбил пешехода и скрылся: в Харькове полиция ищет водителя-преступника Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 8 апреля около 20:55 на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев произошла смертельная авария.

Водитель автомобиля, двигавшийся в направлении проспекта Льва Ландау, наехал на 31-летнего мужчину и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От полученных травм пешеход погиб на месте, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство. Водителя, сбившего мужчину, полицейские ищут.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев ДТП обращаться по телефону: 066 161 87 83 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области к следователю Лагутину Егору.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 апреля около 20:55 на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев произошла смертельная авария.".