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52 вероятных диверсантов и двух пьяных водителей задержала полиция Харьковщины

Общество 10:00   09.04.2023
Виктория Яковенко
52 вероятных диверсантов и двух пьяных водителей задержала полиция Харьковщины

За сутки правоохранители обработали 1099 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также за сутки правоохранители:

— разоблачили мужчину в незаконном обороте наркотиков;

— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности доставили для проверки 52 человека;

— составили 12 админпротоколов за нарушение ПДД: 2 – за управление автомобилями в состоянии опьянения, 4 – за управление автомобилями без документов, 6 – за превышение скорости;

– на блокпостах вместе с военными проверили 1496 транспортных средств.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки правоохранители обработали 1099 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко в утренней сводке.".