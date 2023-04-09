52 вероятных диверсантов и двух пьяных водителей задержала полиция Харьковщины

За сутки правоохранители обработали 1099 сообщений граждан о правонарушениях, сообщает начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также за сутки правоохранители:

— разоблачили мужчину в незаконном обороте наркотиков;

— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности доставили для проверки 52 человека;

— составили 12 админпротоколов за нарушение ПДД: 2 – за управление автомобилями в состоянии опьянения, 4 – за управление автомобилями без документов, 6 – за превышение скорости;

– на блокпостах вместе с военными проверили 1496 транспортных средств.