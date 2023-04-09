52 імовірних диверсантів і двох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини
Протягом доби правоохоронці опрацювали 1099 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко у ранковому зведенні.
Також за добу правоохоронці:
– викрили чоловіка у незаконному обігу наркотиків;
– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доправили для перевірки 52 особи;
– склали 12 адмінпротоколів за порушення ПДР: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без документів, 6 – за перевищення швидкості;
– на блокпостах разом з військовими перевірили 1496 транспортних засобів.
Читайте також: На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «52 імовірних диверсантів і двох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 10:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби правоохоронці опрацювали 1099 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко у ранковому зведенні.".