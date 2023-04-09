52 імовірних диверсантів і двох п’яних водіїв затримала поліція Харківщини

Протягом доби правоохоронці опрацювали 1099 повідомлень громадян про правопорушення, повідомляє начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко у ранковому зведенні.

Також за добу правоохоронці:

– викрили чоловіка у незаконному обігу наркотиків;

– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доправили для перевірки 52 особи;

– склали 12 адмінпротоколів за порушення ПДР: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без документів, 6 – за перевищення швидкості;

– на блокпостах разом з військовими перевірили 1496 транспортних засобів.