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На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС

Події 07:35   09.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Впродовж доби через російські обстріли сталася одна пожежа у селі Подоли Курилівської громади.

Ввечері 8 квітня ворожий снаряд упав на території приватного будинку, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області. Для ліквідації пожежі були залучені 12 бійців ДСНС та 3 одиниці техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 07:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби через російські обстріли сталася одна пожежа у селі Подоли Курилівської громади.".