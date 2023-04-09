На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС

Впродовж доби через російські обстріли сталася одна пожежа у селі Подоли Курилівської громади.

Ввечері 8 квітня ворожий снаряд упав на території приватного будинку, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області. Для ліквідації пожежі були залучені 12 бійців ДСНС та 3 одиниці техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.