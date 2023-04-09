На Харьковщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС

В течение суток из-за российских обстрелов произошел один пожар в селе Подолы Куриловской общины.

Вечером 8 апреля вражеский снаряд упал на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Для ликвидации пожара были привлечены 12 бойцов ГСЧС и 3 единицы техники.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 117 единиц взрывоопасных предметов.