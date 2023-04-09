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На Харьковщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС

Происшествия 07:35   09.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В течение суток из-за российских обстрелов произошел один пожар в селе Подолы Куриловской общины.

Вечером 8 апреля вражеский снаряд упал на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Для ликвидации пожара были привлечены 12 бойцов ГСЧС и 3 единицы техники.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 117 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 07:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из-за российских обстрелов произошел один пожар в селе Подолы Куриловской общины.".