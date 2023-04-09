На Харьковщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В течение суток из-за российских обстрелов произошел один пожар в селе Подолы Куриловской общины.
Вечером 8 апреля вражеский снаряд упал на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Для ликвидации пожара были привлечены 12 бойцов ГСЧС и 3 единицы техники.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 117 единиц взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 07:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из-за российских обстрелов произошел один пожар в селе Подолы Куриловской общины.".