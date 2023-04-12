ДТП на проспекте Героев Харькова: одна женщина погибла, две пострадали (фото)

Смертельная авария произошла днем 12 апреля на проспекте Героев Харькова в Харькове. Одна женщина погибла и еще две были травмированы.

Предварительно установлено, что около 15:30 водитель Chery Jaggi при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении Ford Ranger, который в это время ехал по главной дороге, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

48-летняя водитель Chery скончалась в карете скорой помощи. 37-летняя пассажирка Chery и 40-летняя пассажирка Ford получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области