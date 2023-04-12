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ДТП на проспекте Героев Харькова: одна женщина погибла, две пострадали (фото)

Происшествия 19:56   12.04.2023
Елена Нагорная
ДТП на проспекте Героев Харькова: одна женщина погибла, две пострадали (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Смертельная авария произошла днем 12 апреля на проспекте Героев Харькова в Харькове. Одна женщина погибла и еще две были травмированы.

Предварительно установлено, что около 15:30 водитель Chery Jaggi при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении Ford Ranger, который в это время ехал по главной дороге, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

48-летняя водитель Chery скончалась в карете скорой помощи. 37-летняя пассажирка Chery и 40-летняя пассажирка Ford получили телесные повреждения различной степени тяжести.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 19:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла днем 12 апреля на проспекте Героев Харькова в Харькове. Одна женщина погибла и еще две были травмированы.".