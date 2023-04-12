ДТП на проспекте Героев Харькова: одна женщина погибла, две пострадали (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Смертельная авария произошла днем 12 апреля на проспекте Героев Харькова в Харькове. Одна женщина погибла и еще две были травмированы.
Предварительно установлено, что около 15:30 водитель Chery Jaggi при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении Ford Ranger, который в это время ехал по главной дороге, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
48-летняя водитель Chery скончалась в карете скорой помощи. 37-летняя пассажирка Chery и 40-летняя пассажирка Ford получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла днем 12 апреля на проспекте Героев Харькова в Харькове. Одна женщина погибла и еще две были травмированы.".