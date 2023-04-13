У метро поліція спіймала пасажира із солями, а на дорогах – 5 п’яних водіїв

Минулої доби працівники поліції на одній зі станцій харківського метро під час перевірки виявили у 33-річного містянина наркотичну речовину – солі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться першочергові слідчі дії, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Ще два факти незаконного обігу наркотиків правоохоронці викрили під час відпрацювання території Харкова та області.

Тимошко розповів, що працівники поліції спільно з військовими перевірили на блокпостах 1563 транспортні засоби, доправили до підрозділів 73 ймовірні диверсанти та пропагандисти, а також склали 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 – за керування у стані сп’яніння, 3 – за керування без документів, 7 – за перевищення швидкості.