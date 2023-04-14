Враг обстрелял населенные пункты на Купянском направлении: есть разрушение
14 апреля в Харьковской области оккупанты обстреливали Купянское направление.
«Враг бьет по жилым массивам, есть разрушение частного жилищного фонда», — рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: На Изюмщине на минах подорвались энергетик и местная жительница – Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг обстрелял населенные пункты на Купянском направлении: есть разрушение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля в Харьковской области оккупанты обстреливали Купянское направление.".