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Враг обстрелял населенные пункты на Купянском направлении: есть разрушение

Общество 15:43   14.04.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял населенные пункты на Купянском направлении: есть разрушение

14 апреля в Харьковской области оккупанты обстреливали Купянское направление.

«Враг бьет по жилым массивам, есть разрушение частного жилищного фонда», — рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля в Харьковской области оккупанты обстреливали Купянское направление.".