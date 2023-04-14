Ворог обстріляв населені пункти на Куп’янському напрямку: є руйнування – ХОВА
14 квітня на Харківщині окупанти обстрілювали Куп’янський напрямок.
«Ворог б’є по житловим масивам, є руйнування приватного житлового фонду», – розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 квітня на Харківщині окупанти обстрілювали Куп’янський напрямок.".