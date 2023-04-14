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На Ізюмщині на мінах підірвалися енергетик та місцева мешканка – Синєгубов

Події 15:31   14.04.2023
Вікторія Яковенко
На Ізюмщині на мінах підірвалися енергетик та місцева мешканка – Синєгубов

14 квітня в Ізюмському районі під час відновлення електропостачання на міні підірвався електромонтер. У цьому ж районі так само зазнала ушкоджень місцева мешканка, коли поралася на власному городі.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це говорить про те, що мінна небезпека на Харківщині доволі висока», – додав Синєгубов.

У якому наразі стані постраждалі Синєгубов не уточнив.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 15:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 квітня в Ізюмському районі під час відновлення електропостачання на міні підірвався електромонтер. У цьому ж районі так само зазнала ушкоджень місцева мешканка, коли поралася на власному городі.".