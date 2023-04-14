На Ізюмщині на мінах підірвалися енергетик та місцева мешканка – Синєгубов

14 квітня в Ізюмському районі під час відновлення електропостачання на міні підірвався електромонтер. У цьому ж районі так само зазнала ушкоджень місцева мешканка, коли поралася на власному городі.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це говорить про те, що мінна небезпека на Харківщині доволі висока», – додав Синєгубов.

У якому наразі стані постраждалі Синєгубов не уточнив.