Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу

13 квітня близько 8:10 у селі Борисівка Харківського району тракторист наїхав у полі на російську протитанкову міну. З пораненнями чоловіка ушпиталили.

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про те, що 13 квітня 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, раніше повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними рятувальників, подія сталася в селі Лук’янці, яке знаходиться поряд із Борисівкою.

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