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Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу

Події 12:34   13.04.2023
Олена Нагорна
Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу

13 квітня близько 8:10 у селі Борисівка Харківського району тракторист наїхав у полі на російську протитанкову міну. З пораненнями чоловіка ушпиталили.

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про те, що 13 квітня 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, раніше повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними рятувальників, подія сталася в селі Лук’янці, яке знаходиться поряд із Борисівкою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня близько 8:10 у селі Борисівка Харківського району тракторист наїхав у полі на російську протитанкову міну. З пораненнями чоловіка ушпиталили.".