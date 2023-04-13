Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу
13 квітня близько 8:10 у селі Борисівка Харківського району тракторист наїхав у полі на російську протитанкову міну. З пораненнями чоловіка ушпиталили.
Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про те, що 13 квітня 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, раніше повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними рятувальників, подія сталася в селі Лук’янці, яке знаходиться поряд із Борисівкою.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня близько 8:10 у селі Борисівка Харківського району тракторист наїхав у полі на російську протитанкову міну. З пораненнями чоловіка ушпиталили.".