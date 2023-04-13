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Подрыв трактора на Харьковщине: прокуратура показала фото и открыла дело

Происшествия 12:34   13.04.2023
Елена Нагорная
Подрыв трактора на Харьковщине: прокуратура показала фото и открыла дело Фото: Харьковская облпрокуратура

13 апреля около 8:10 в селе Борисовка Харьковского района тракторист наехал в поле на российскую противотанковую мину. С ранениями мужчину госпитализировали.

Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

О том, что 13 апреля 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, ранее сообщили в облуправлении ГСЧС. По данным спасателей, происшествие случилось в селе Лукьянцы, которое находится рядом с Борисовкой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 8:10 в селе Борисовка Харьковского района тракторист наехал в поле на российскую противотанковую мину. С ранениями мужчину госпитализировали.".