Подрыв трактора на Харьковщине: прокуратура показала фото и открыла дело
Фото: Харьковская облпрокуратура
13 апреля около 8:10 в селе Борисовка Харьковского района тракторист наехал в поле на российскую противотанковую мину. С ранениями мужчину госпитализировали.
Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
О том, что 13 апреля 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, ранее сообщили в облуправлении ГСЧС. По данным спасателей, происшествие случилось в селе Лукьянцы, которое находится рядом с Борисовкой.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 8:10 в селе Борисовка Харьковского района тракторист наехал в поле на российскую противотанковую мину. С ранениями мужчину госпитализировали.".