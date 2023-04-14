На Изюмщине на минах подорвались энергетик и местная жительница – Синегубов

14 апреля в Изюмском районе во время возобновления электроснабжения на мине подорвался электромонтер. В этом же районе таким же образом пострадала местная жительница, когда возилась на собственном огороде.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это говорит о том, что минная опасность в Харьковской области достаточно высока», — добавил Синегубов.

В каком состоянии пострадавшие Синегубов не уточнил.