На Изюмщине на минах подорвались энергетик и местная жительница – Синегубов
14 апреля в Изюмском районе во время возобновления электроснабжения на мине подорвался электромонтер. В этом же районе таким же образом пострадала местная жительница, когда возилась на собственном огороде.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это говорит о том, что минная опасность в Харьковской области достаточно высока», — добавил Синегубов.
В каком состоянии пострадавшие Синегубов не уточнил.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля в Изюмском районе во время возобновления электроснабжения на мине подорвался электромонтер. В этом же районе таким же образом пострадала местная жительница, когда возилась на собственном огороде.".