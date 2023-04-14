Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

«Сюда прилетало все»: ГСЧС провела учения для жителей частного сектора в Изюме

Общество 10:43   14.04.2023
Оксана Горун
«Сюда прилетало все»: ГСЧС провела учения для жителей частного сектора в Изюме

В одном из наиболее пострадавших от российских обстрелов и наиболее заминированных городов Харьковской области — Изюме — людей учат жить в условиях постоянной опасности.

Сейчас в Изюме насчитывается около 22 тысяч жителей, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Каждый из них в любой день потенциально может столкнуться со смертельной опасностью.

«Город подвергался сильным бомбардировкам со стороны оккупантов в течение более полугода, огромные территории там до сих пор остаются потенциально заминированными», — отметили спасатели.

Среди наиболее опасных терриотрий — частный сектор. Именно там для жителей провели учения.

Учения по противоминной безопасности провела ГСЧС в Изюме

«По инициативе председателя квартального комитета № 1 города Изюма была организована встреча чрезвычайников с его жителями. Этот жилой квартал непосредственно находился в зоне боевых действий. Здесь прилетало все, в том числе захватчиками проводилось дистанционное минирование местности. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают обнаруживать даже на частных подворьях. Зафиксированы случаи подрыва гражданских на противопехотных минах»,- объяснили в ГСЧС.

Читайте также: Саперы показали, что ждет харьковчан на дачах (фото)

Местным жителям специалисты показали макеты взрывоопасных предметов, а также объяснили, как действовать, если нечто подобное обнаружили. Кроме того, «на память» людям раздали полиграфическую продукцию с основными рекомендациями по безопасности.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:07
На Харьковщине нашли стрит-арт, автором которого может быть Бэнкси (фото)
08:27
На Харьковщине во время пожара погиб мужчина
18:50
Четверо раненых и сгоревший трактор: последствия дневных обстрелов Харьковщины
10:25
Еще один тракторист подорвался на взрывчатке в селе на Харьковщине — ГСЧС
08:03
В Харькове всю ночь тушили масштабный пожар на предприятии (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Сюда прилетало все»: ГСЧС провела учения для жителей частного сектора в Изюме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из наиболее пострадавших от российских обстрелов и наиболее заминированных городов Харьковской области — Изюме — людей учат жить в условиях постоянной опасности".