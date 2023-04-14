«Сюда прилетало все»: ГСЧС провела учения для жителей частного сектора в Изюме

В одном из наиболее пострадавших от российских обстрелов и наиболее заминированных городов Харьковской области — Изюме — людей учат жить в условиях постоянной опасности.

Сейчас в Изюме насчитывается около 22 тысяч жителей, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Каждый из них в любой день потенциально может столкнуться со смертельной опасностью.

«Город подвергался сильным бомбардировкам со стороны оккупантов в течение более полугода, огромные территории там до сих пор остаются потенциально заминированными», — отметили спасатели.

Среди наиболее опасных терриотрий — частный сектор. Именно там для жителей провели учения.

«По инициативе председателя квартального комитета № 1 города Изюма была организована встреча чрезвычайников с его жителями. Этот жилой квартал непосредственно находился в зоне боевых действий. Здесь прилетало все, в том числе захватчиками проводилось дистанционное минирование местности. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают обнаруживать даже на частных подворьях. Зафиксированы случаи подрыва гражданских на противопехотных минах»,- объяснили в ГСЧС.

Местным жителям специалисты показали макеты взрывоопасных предметов, а также объяснили, как действовать, если нечто подобное обнаружили. Кроме того, «на память» людям раздали полиграфическую продукцию с основными рекомендациями по безопасности.