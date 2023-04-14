«Сюда прилетало все»: ГСЧС провела учения для жителей частного сектора в Изюме
В одном из наиболее пострадавших от российских обстрелов и наиболее заминированных городов Харьковской области — Изюме — людей учат жить в условиях постоянной опасности.
Сейчас в Изюме насчитывается около 22 тысяч жителей, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Каждый из них в любой день потенциально может столкнуться со смертельной опасностью.
«Город подвергался сильным бомбардировкам со стороны оккупантов в течение более полугода, огромные территории там до сих пор остаются потенциально заминированными», — отметили спасатели.
Среди наиболее опасных терриотрий — частный сектор. Именно там для жителей провели учения.
«По инициативе председателя квартального комитета № 1 города Изюма была организована встреча чрезвычайников с его жителями. Этот жилой квартал непосредственно находился в зоне боевых действий. Здесь прилетало все, в том числе захватчиками проводилось дистанционное минирование местности. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают обнаруживать даже на частных подворьях. Зафиксированы случаи подрыва гражданских на противопехотных минах»,- объяснили в ГСЧС.
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Местным жителям специалисты показали макеты взрывоопасных предметов, а также объяснили, как действовать, если нечто подобное обнаружили. Кроме того, «на память» людям раздали полиграфическую продукцию с основными рекомендациями по безопасности.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из наиболее пострадавших от российских обстрелов и наиболее заминированных городов Харьковской области — Изюме — людей учат жить в условиях постоянной опасности".