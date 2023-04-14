“Сюди прилітало все” – ДСНС провела навчання в приватному секторі Ізюма
Жителів одного з найбільш постраждалих від російських обстрілів та найбільш замінованих міст Харківської області – Ізюма – вчать перебувати в умовах постійної небезпеки.
Наразі в Ізюмі налічується близько 22 тисяч мешканців, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Кожен із них будь-якого дня потенційно може зіткнутися зі смертельною небезпекою.
“Місто зазнавало сильних бомбардувань з боку окупантів протягом більше, ніж півроку, величезні території там дотепер залишаються потенційно замінованими”, – зазначили рятувальники.
Серед найнебезпечніших териотрій – приватний сектор. Саме там для мешканців провели навчання.
“За ініціативи голови квартального комітету № 1 міста Ізюма була організована ця зустріч надзвичайників з його мешканцями. Даний житловий квартал безпосередньо перебував у зоні бойових дій. Тут прилітало все, у тому числі загарбниками проводилось дистанційне мінування місцевості. Міни і нерозірвані боєприпаси продовжують виявляти, навіть, на приватних подвір’ях. Зафіксовані випадки підриву цивільних на протипіхотних мінах”, – пояснили в ДСНС.
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Місцевим мешканцям фахівці показали макети вибухонебезпечних предметів, а також пояснили, як діяти, якщо щось подібне виявили. Крім того, “на згадку” людям роздали поліграфічну продукцію з основними рекомендаціями щодо безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів одного з найбільш постраждалих від російських обстрілів та найбільш замінованих міст Харківської області – Ізюма – вчать перебувати в умовах постійної небезпеки".