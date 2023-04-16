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10 населенных пунктов обстреляла армия рф на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 18:41   16.04.2023
Оксана Якушко
10 населенных пунктов обстреляла армия рф на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не нашли, сообщил Генштаб ВСУ.

В 417 сутки полномасштабного вторжения противник нанес 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышевахе Запорожской области и Снегиревке Николаевской области; а также 28 авиационных ударов. Совершил 4 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре сел и городов.

Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши защитники отбили более 45 атак противника.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочковое, Малая Волча и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел огонь по населенным пунктам Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не нашли, сообщил Генштаб ВСУ.".