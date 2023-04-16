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10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 18:41   16.04.2023
Оксана Якушко
10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не знайшли, повідомив Генштаб ЗСУ. 

У 417 добу повномасштабного вторгнення противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші захисники відбили понад 45 атак противника.

Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів вогонь по населених пунктах Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не знайшли, повідомив Генштаб ЗСУ. ".