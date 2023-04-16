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Терехов «В этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо»

Общество 08:34   16.04.2023
Оксана Якушко
Терехов «В этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо» Фото: сайт Харьковского горсовета

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил жителей города с Пасхой.

«Дорогие харьковчане! Пасха – самый главный праздник в году, который все мы, христиане, ждем и встречаем с особыми чувствами, независимо от места, где находимся и обстоятельств, в которых оказались. Ведь именно в этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо», — обратился Терехов к харьковчанам.

«Воскресение Христово — не только символ победы Иисуса Христа над смертью, но безоговорочное доказательство силы веры. Несокрушимой веры, которая способна возобладать над любым злом и ложью. Желаю исцеления раненым, освобождения пленным и выносливости несокрушимым украинским защитникам. Любви и надежды вашим душам. Мира и покоя – домам. Победного года всем нам! Христос Воскрес! «– сказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил жителей города с Пасхой.".