Терехов «В этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо»

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил жителей города с Пасхой.

«Дорогие харьковчане! Пасха – самый главный праздник в году, который все мы, христиане, ждем и встречаем с особыми чувствами, независимо от места, где находимся и обстоятельств, в которых оказались. Ведь именно в этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо», — обратился Терехов к харьковчанам.

«Воскресение Христово — не только символ победы Иисуса Христа над смертью, но безоговорочное доказательство силы веры. Несокрушимой веры, которая способна возобладать над любым злом и ложью. Желаю исцеления раненым, освобождения пленным и выносливости несокрушимым украинским защитникам. Любви и надежды вашим душам. Мира и покоя – домам. Победного года всем нам! Христос Воскрес! «– сказал Терехов.