Терехов о безопасности в Пасху: ночной службы не будет, кладбища закрыты

В Харькове в канун Пасхи усилили меры безопасности. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей не посещать не только кладбища, но и зеленые зоны.

В эфире нацмарафона Терехов сообщил о том, что Харьков в праздничные дни усиленно патрулируют военные и полиция. Что касается праздничных богослужений в условиях войны, то процесс организован по принципу прошлого года.

«Завтра будет проходить служба во всех храмах, начиная с утра. Ночной службы не будет, харьковчане об этом знают. Завтра с утра будут службы, поэтому завтра приглашаем харьковчан посетить тот или иной храм», — сказал мэр Харькова.

Отметим, что полиция и СБУ призывают украинцев, по возможности, вообще отказаться от посещения храмов, чтобы не создавать мест массового скопления людей.

Также Терехов напомнил о том, что на Пасху в Харькове будут закрыты все кладбища.

«Затем мы будем постепенно открывать кладбища для посещений харьковчанами. Но два кладбища будут все равно запрещено посещать, потому что там есть большая опасность, есть минирование, там велись активные боевые действия», — пояснил мэр.

Также Терехов призвал харьковчан не посещать зеленые зоны города: «Это очень опасно – есть риск, что там минирование, наши враги дистанционно миновали зеленые зоны, были прилеты».