Терехов про безпеку на Великдень: нічної служби не буде, цвинтарі закриті

У Харкові напередодні Великодня посилили заходи безпеки. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців не відвідувати не лише цвинтарі, а й зелені зони.

В етері нацмарафону Терехов повідомив про те, що Харків у святкові дні посилено патрулюють військові та поліція. Щодо святкових богослужінь в умовах війни, то процес організований за принципом минулого року.

“Завтра буде проходити служба в усіх храмах, починаючи з ранку. Нічної служби не буде, харків’яни про це знають. Завтра з ранку будуть служби, тому завтра запрошуємо харків’ян відвідати той чи інший храм“, – сказав мер Харкова.

Зазначимо, що поліція та СБУ закликають українців за можливості взагалі відмовитися від відвідування храмів, щоб не створювати місць масового скупчення людей.

Також Терехов нагадав про те, що на Великдень у Харкові будуть закриті усі цвинтарі.

“Потім ми будемо поступово відкривати кладовища для відвідувань харків’янами. Але два кладовища буде усе одно заборонено відвідувати, тому що там є велика небезпека, є мінування, там велися активні бойові дії“, — пояснив мер.

Також Терехов закликав харків’ян не відвідувати зелених зон міста: “Це дуже небезпечно – є ризик, що там мінування, наші вороги дистанційно мінували зелені зони, були прильоти”.