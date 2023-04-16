Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»
Мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з Великоднем.
«Дорогі харківʼяни! Великдень — найголовніше свято у році, яке всі ми, християни, чекаємо і зустрічаємо з особливими почуттями, незалежно від місця, де знаходимося та обставин в яких опинилися. Адже саме цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли», – звернувся Терехов до харків’ян.
«Воскресіння Христове — не лише символ перемоги Ісуса Христа над смертю, а беззаперечний доказ сили віри. Непохитної віри, яка здатна взяти гору над будь-яким злом і неправдою. Бажаю зцілення пораненим, визволення полоненим та витривалості незламним українським захисникам. Любові й надії вашим душам. Миру і спокою – домівкам. Переможного року всім нам! Христос Воскрес!» – сказав Терехов.
Читайте також: Терехов про безпеку на Великдень: нічної служби не буде, цвинтарі закриті
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з Великоднем.".