Live
  • Неділя 16.04.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»

Суспільство 08:34   16.04.2023
Оксана Якушко
Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»

Мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з Великоднем.

«Дорогі харківʼяни! Великдень — найголовніше свято у році, яке всі ми, християни, чекаємо і зустрічаємо з особливими почуттями, незалежно від місця, де знаходимося та обставин в яких опинилися. Адже саме цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли», – звернувся Терехов до харків’ян.

 

«Воскресіння Христове — не лише символ перемоги Ісуса Христа над смертю, а беззаперечний доказ сили віри. Непохитної віри, яка здатна взяти гору над будь-яким злом і неправдою. Бажаю зцілення пораненим, визволення полоненим та витривалості незламним українським захисникам. Любові й надії вашим душам. Миру і спокою – домівкам. Переможного року всім нам! Христос Воскрес!» – сказав Терехов.

Читайте також: Терехов про безпеку на Великдень: нічної служби не буде, цвинтарі закриті 

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії
20:26
Терехов про безпеку на Великдень: нічної служби не буде, цвинтарі закриті
22:59
Викрадене авто зупинили патрульні в районі ХТЗ у Харкові (фото)
22:32
У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом
22:01
Які системи ППО зараз є на Харківщині та як полюють на дрони Shahed

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з Великоднем.".