Терехов «Цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли»

Мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з Великоднем.

«Дорогі харківʼяни! Великдень — найголовніше свято у році, яке всі ми, християни, чекаємо і зустрічаємо з особливими почуттями, незалежно від місця, де знаходимося та обставин в яких опинилися. Адже саме цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли», – звернувся Терехов до харків’ян.

«Воскресіння Христове — не лише символ перемоги Ісуса Христа над смертю, а беззаперечний доказ сили віри. Непохитної віри, яка здатна взяти гору над будь-яким злом і неправдою. Бажаю зцілення пораненим, визволення полоненим та витривалості незламним українським захисникам. Любові й надії вашим душам. Миру і спокою – домівкам. Переможного року всім нам! Христос Воскрес!» – сказав Терехов.