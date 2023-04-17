Черный дым в районе Чугуева: в ГСЧС рассказали, что произошло (фото)
В Чугуевском районе Харьковской области днем 17 апреля произошел масштабный пожар — черные клубы дыма были видны за несколько километров.
Как рассказал МГ «Объектив» пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Шукшин, сообщение о возгорании поступило в 14:08. Вблизи села Васильев Хутор горела сухая трава и камыш. Площадь пожара составляла 1,5 гектара. В 16:40 два отделения чрезвычайников на автоцистернах локализовали огонь.
Причина пожара устанавливается. В ГСЧС не исключают, что он произошел из-за неосторожного обращения с огнем или сжигания местными жителями мусора или сухостоя. По словам Шукшина, в весенний период спасатели получают 40-50 вызовов в день на тушение пожаров на открытых территориях.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области днем 17 апреля произошел масштабный пожар — черные клубы дыма были видны за несколько километров.".