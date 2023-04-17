Чорний дим у районі Чугуєва: у ДСНС розповіли, що сталося (фото)

У Чугуївському районі Харківської області вдень 17 квітня сталася масштабна пожежа – чорні клуби диму було видно за кілька кілометрів.

Як розповів МГ “Об’єктив” пресофіцер ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Шукшин, повідомлення про загоряння надійшло о 14:08. Поблизу села Василів Хутір горіла суха трава та очерет. Площа пожежі складала 1,5 гектара. О 16:40 два відділення надзвичайників на автоцистернах локалізували вогонь.

Причину пожежі встановлюють. У ДСНС не виключають, що вона сталася через необережне поводження з вогнем чи спалювання місцевими жителями сміття або сухостою. За словами Шукшина, навесні рятувальники отримують 40-50 викликів на день на гасіння пожеж на відкритих територіях.