Отримати рак і сісти на 15 років: чим загрожує спалювання сухостою

Екологічне лихо та злочин проти природи. Держекоінспекція в Харківській області звернулася до мешканців із закликом компостувати рослинні залишки. Адже масове спалювання листя та сухостою за рівнем забруднення атмосфери можна порівняти з роботою промислових підприємств.

При згорянні тонни рослинних залишків у повітря виділяється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук, розповідають в екоінспекції.

У листі, яке тліє без доступу кисню, виділяється бенз(а)пірен, який здатний викликати онкологічні захворювання. Крім того, з димом вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

Сміття у рослинних рештках істотно посилює забруднення атмосфери. При згорянні одного поліетиленового пакета в повітря викидається близько 70 різних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини. При горінні гуми утворюється канцерогенна сажа та оксиди сірки, які спричиняють респіраторні захворювання.

Спалювання листя та сухої трави призводить до руйнування верхнього ґрунтово-рослинного покриву, адже безпосередньо вигоряють рослинні залишки та гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. У сухому листі та траві згоряють корисні комахи.

На луках, відкритих ділянках і газонах вогонь знищує насіння та коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев та кущів та верхні частини їхнього коріння. Ліси, понівечені полум’ям, відновлюються десятиліттями.

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В екоінспекції зазначають, що спалювати листя, траву та інше заборонено ст. 27 закону України “Про рослинний світ”, ст. 39 закону України “Про тваринний світ”, ст. 20 закону України “Про охорону атмосферного повітря”. Адміністративна відповідальність передбачає штраф від 3060 до 6120 гривень.

Під час воєнного стану навмисні підпали, зокрема сухої рослинності, можуть бути кваліфіковані як “диверсія”. Це кримінальний злочин, який передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.