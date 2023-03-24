Получить рак и сесть на 15 лет: чем грозит сжигание травы жителям Харьковщины

Экологическое бедствие и преступление против природы. Госэкоинспекция в Харьковской области обратилась к жителям с призывом компостировать растительные остатки. Ведь массовое сжигание листьев и сухостоя по уровню загрязнения атмосферы можно сравнить с работой промышленных предприятий.

При сгорании тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входит пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений, рассказывают в экоинспекции.

В листьях, которые тлеют без доступа кислорода, выделяется бенз(а)пирен, который способен вызвать у человека онкологические заболевания. Кроме того, с дымом высвобождаются диоксины — одни из самых ядовитых для человека веществ.

Мусор в растительных остатках существенно усиливает загрязнение атмосферы. При сгорании одного полиэтиленового пакета в воздух выбрасывается около 70 различных химических соединений, большинство из которых ядовиты для человека. При горении резины образуется канцерогенная сажа и оксиды серы, которые вызывают респираторные заболевания.

Сжигание листьев и сухой травы приводит к разрушению верхнего почвенно-растительного покрова, ведь непосредственно выгорают растительные остатки и погибают почвообразующие микроорганизмы. В сухих листьях и траве сгорают полезные насекомые.

На лугах, открытых участках и газонах огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней. Леса, изуродованные пламенем, восстанавливаются десятилетиями.

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В экоинспекции отмечают, что сжигать листья, траву и прочее запрещено ст. 27 закона Украины «О растительном мире», ст. 39 закона Украины «О животном мире», ст. 20 закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Административная ответственность предусматривает штраф от 3060 до 6120 гривен.

Во время военного положения умышленные поджоги, в том числе и сухой растительности, могут быть квалифицированы как «диверсия». Это уголовное преступление, которое предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.