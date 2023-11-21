Из Харькова вывезли более 70% опавших листьев (фото)
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 70,8 тыс. куб. м листья, что составляет 73% от запланированного объема, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили на предприятии, ежедневно в этих работах задействовано около 40 единиц техники: мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, погрузчики, тракторы.
«Вывоз опавших листьев осуществляется по графику и будет продолжаться, пока позволяют погодные условия. Планируется вывезти около 97 тысяч кубометров», — сообщил заместитель директора КП «КВБО» Артем Семикопенко.
По его словам, как и в прошлом году, при сборе опавших листьев используются фронтальные автопогрузчики, что значительно облегчает труд дворников и ускоряет производственный процесс. Благодаря этому, загрузка одного мусоровоза занимает около одного часа вместо трех, когда эта работа выполнялась вручную.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КВБО, листья, міськрада, опавшие, техника, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезло 70,8 тыс. куб. м листья, что составляет 73% от запланированного объема, рассказали в Харьковском горсовете.".